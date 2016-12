Door Julian Huijbregts, zaterdag 24 december 2016 12:43, 59 reacties • Feedback

Apple heeft alle producten van Withings uit zijn onlinewinkels verwijderd. De accessoiremaker werd eerder dit jaar door Nokia overgenomen en op dit moment is Apple met het Finse bedrijf verwikkeld in tal van patentrechtszaken.

Apple verkocht via zijn webwinkel de gezondheidswearables van Withings, maar die producten zijn nu niet meer te vinden, merkte MacRumors op. Ook op de Nederlandse Apple-website zijn de Withings-producten verwijderd. Een zoekopdracht op het merk levert geen resultaten op, maar via de cache van Google is te zien dat tot voor kort nog wel Withings-apparatuur te koop was.

Apple heeft geen verklaring gegeven over het verwijderen van de accessoires uit zijn winkels. De beslissing komt enkele dagen nadat bekend werd dat de iPhone-maker is verwikkeld in een patentstrijd met Nokia. Het Finse merk klaagde Apple in verschillende landen aan wegens patentinbreuk.

Nokia en Apple hebben ruzie over het gebruik van 32 patenten van het Finse bedrijf. De afgelopen jaren zijn beide bedrijven in gesprek geweest over een licentie, maar dat liep op niets uit. Apple heeft een mededingingszaak aangespannen tegen Nokia, omdat het meent dat het bedrijf samenwerkt met patenttrollen en enkel uit is op geld.

Het Franse Withings werd eerder dit jaar overgenomen door Nokia. Het Finse bedrijf heeft Withings ondergebracht bij zijn Digital Health-divisie, met het doel om gezondheidswearables op de markt te brengen. Withings maakt onder andere fitnesstrackers, weegschalen en bloeddrukmeters.

In 2014 stopte Apple de verkoop van Bose-producten, omdat dat bedrijf Beats had aangeklaagd wegens patentschending. Beats is eigendom van Apple. Nadat de bedrijven een schikking troffen, heeft Apple de verkoop van Bose-producten hervat.