Xiaomi en Nokia sluiten patentdeal en samenwerkingsovereenkomt

Nokia en Xiaomi hebben bekendgemaakt dat zij onderling een patentdeal hebben gesloten. Volgens de meerjarige overeenkomst kunnen ze elkaars patenten gebruiken. De bedrijven, die daarnaast willen samenwerken, hebben de waarde van de afspraken niet genoemd.

In een verklaring schrijft Nokia dat er een samenwerkingsovereenkomst en een patentdeal zijn gesloten, die ook het wederzijdse gebruik van zogenaamde standard essential patents op het gebied van mobiele technologie omvatten. Dat zijn patenten die een uitvinding beschrijven die voorkomt in een technische standaard. Xiaomi heeft bovendien voor een onbekend bedrag een aantal patenten van Nokia overgenomen.

Onder de samenwerkingsovereenkomst zal Nokia apparatuur voor netwerkinfrastructuur aan het Chinese Xiaomi leveren. De bedrijven willen samenwerken op het gebied van datacenters, waaronder ip-routing op basis van Nokia's FP4-netwerkprocessor en optisch datatransport. In de toekomst moet bovendien worden gekeken naar samenwerking op gebieden als internet-of-things, augmented en virtual reality, en kunstmatige intelligentie.

Het is niet de eerste keer dat Xiaomi een patentdeal sluit, zo maakte het een jaar geleden bekend dat het een overeenkomst had gesloten met Microsoft. Daarbij verkreeg het 1500 patenten van het Redmondse bedrijf, naast het afsluiten van een wederzijdse licentieovereenkomst. Onderdeel van de afspraken was dat Xiaomi Office en Skype zou preloaden op een aantal van zijn toestellen.

Deze week gingen er bovendien geruchten dat Xiaomi een overeenkomst heeft gesloten met HMD, dat telefoons produceert onder de Nokia-merknaam. Zo zou HMD de in februari gepresenteerde Surge S1-soc van Xiaomi in zijn midrangetoestellen gaan gebruiken.

Foto via Wang Xiang