'Waymo wil deze maand auto's zonder back-upchauffeur gebruiken voor taxidienst'

Google-zusterbedrijf Waymo wil dit najaar beginnen met een taxidienst met zelfrijdende auto's die geen chauffeur hebben om in te grijpen als het misgaat. Het zou voor het eerst zijn dat een bedrijf een dergelijke dienst aanbiedt.

De dienst moet van start gaan in de buurt van de Amerikaanse stad Phoenix, meldt The Information. Waymo zou deze maand al willen beginnen, al zou het kunnen dat het bedrijf het begin nog even uitstelt. Tot nu toe hebben taxidiensten met zelfrijdende auto's nog steevast een chauffeur aan boord om in te grijpen als het fout gaat.

Het is niet de eerste keer dat Waymo zich richt op Phoenix voor experimenten. Het Early Riders-programma voor bètatesters vond ook daar plaats. Het is onbekend welke auto Waymo zal gebruiken voor de taxiservice. Het artikel van The Information bevat maar weinig informatie daarover en richt zich vooral op de onvrede tussen mensen in de top van het bedrijf. Voor de test liet het bedrijf exemplaren van de Lexus RX450h en de Chrysler Pacifica Hybrid ombouwen.

Waymo komt voort uit de inspanningen van Google om een zelfrijdende auto te ontwikkelen. Enkele jaren geleden splitste Google die divisie af en kreeg die de naam Waymo.