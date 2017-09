'Dram-prijzen zijn meer dan verdubbeld'

In de afgelopen twaalf maanden zijn de gemiddelde prijzen voor dram met 11 procent gestegen, claimt IC Insights. De marktonderzoeker voorspelt dat de prijs per bit in 2017 meer dan 40 procent gaat bedragen.

De verdere prijsstijging komt volgens IC Insights, een onderzoeksbureau dat zich specialiseert in de halfgeleidermarkt, doordat de productiecapaciteit aanvankelijk beperkt blijft. Op termijn gaat deze stijgen en zullen de prijzen dalen.

In juli 2016 zorgde overcapaciteit ervoor dat dram-kopers de laagste prijs konden afdingen, waardoor de geheugenfabrikanten verlies leden. Sindsdien zijn er tekorten op de markt ontstaan en kunnen de fabrikanten vragen voor het dram wat ze willen, claimt het onderzoeksbureau. De drie grootste geheugenfabrikanten, Samsung, SK Hynix en Micron, konden daardoor afgelopen kwartaal recordwinsten noteren.

Traditioneel is er altijd een of zijn er meerdere fabrikanten die de productie daarop verhogen. Micron heeft aangegeven niet meer wafers te gaan verwerken, maar op een kleinere node over te willen stappen om meer geheugenchips uit wafers te kunnen halen. SK Hynix wil wel de wafercapaciteit verhogen. Wat Samsungs plannen zijn, is niet bekend.

Begin dit jaar voorspelde DrameXchange, een onderzoeksbureau dat zich richt op de geheugenmarkt, al dat de prijzen van dram nog maanden zouden blijven stijgen. De marktvorser legde de oorzaak bij de grote vraag naar dram voor smartphones.