Ontwikkelaar Street Fighter EX-serie werkt aan nieuw vechtspel voor PS4

Arika, de ontwikkelaar van de Street Fighter EX-games, die eind jaren negentig verschenen, komt volgend jaar met een nieuw vechtspel voor de PlayStation 4. De game staat nu nog bekend als The Mysterious Fighting Game, maar dat is niet de definitieve titel.

In een filmpje toont Arika de nieuwe game. In de omschrijving staan de tijdelijke titel en de melding dat er begonnen is met het ontwikkelen van het spel voor de PlayStation 4. Aan het begin van de video komen de letters EX in beeld en de vechtersbazen in de video zijn personages die eerder in Street Fighter EX-games verschenen, zoals Kairi, Hokuto, Garuda, Skullomania en Darun Mister.

De nieuwe game, die gemaakt wordt met de Unreal Engine, lijkt een nieuw deel in de Street Fighter EX-serie te worden. Het eerste deel in die serie verscheen in 1996 in de arcade. Het 2,5d-vechtspel was de eerste Street Fighter-game met 3d-graphics. Arika maakte in de jaren daarna verschillende games in de serie, die zowel in de arcade als voor de oorspronkelijke PlayStation verschenen. Het laatste deel in de Street Fighter EX-serie verscheen in 2000.

Het nieuwe spel komt in 2018 wereldwijd uit. Eind 2017 moet een bètatest plaatsvinden. Vooralsnog is alleen de ontwikkeling voor de PlayStation 4 aangekondigd. Of de game ook naar andere platforms komt, is niet bekend.