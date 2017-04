Door Bauke Schievink, zaterdag 15 april 2017 11:46, 16 reacties • Feedback

Een nieuwe versie van de antipiraterijsoftware Denuvo is ten prooi gevallen aan hackers, die de beveiliging in games hebben weten te verslaan. Zo werd een nieuwe versie van Denuvo meegeleverd met de game 2Dark, waarna hackgroep CPY deze kraakte.

Dat meldt TorrentFreak op basis van releases die online zijn verschenen. Hackgroep CPY zette een gekraakte versie van 2Dark online, waarin de drm-software van Denuvo niet langer functioneert. Het heeft ongeveer tot een maand na de release geduurd voordat de beveiliging is verslagen door de hackgroep. Overigens wordt er nog gewerkt aan releases van andere games die met dezelfde drm-versie werken. Het gaat daarbij onder andere om de games Will Nier Automata, Dead Rising 4, en Bulletstorm: Full Clip Edition.

Het is aannemelijk dat nu de laatste versie van Denuvo is gekraakt, deze games binnenkort ook ten prooi vallen aan CPY. Dat is een tegenvaller voor het beveiligingsbedrijf, die met de nieuwe versie van de drm-software, met versie 4, juist verwacht had weer een voordeel te hebben ten opzichte van de hackers. Dat het een maand duurde voordat de beveiliging werd gekraakt duidt er overigens wel op dat dit geen gemakkelijke opgave was voor CPY.

Hackers en Denuvo hebben een lange historie van het kraken van de drm-software, waarna de maker telkens weer met een nieuwe versie kwam. Zo werd afgelopen zomer de Denuvo-drm in Rise of the Tomb Raider gekraakt. Begin dit jaar lukte het zelfs om de beveiliging op Resident Evil 7 binnen een week te kraken. Ook hierbij waren hackers van de groep CPY verantwoordelijk.