Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 11:37, 45 reacties • Feedback

Submitter: Finger

De Nintendo-game Super Mario Run is uitgekomen voor Android. Het Japanse bedrijf bracht de versie voor iOS in december uit. Net als op iOS kost het na drie levels eenmalig 9,99 euro om de rest van de game te kunnen spelen.

Super Mario Run verscheen woensdag in de Play Store. Daarmee kwam de game een dag eerder uit dan gepland. Nintendo had al aangekondigd dat Super Mario Run voor Android in maart uit zou komen, maar een precieze releasedatum was nog niet bekendgemaakt. Bij de komst van Super Mario Run voor Android komt ook versie 2.0 van de game beschikbaar.

Nieuw is onder andere dat er extra speelbare personages bijkomen, en dat spelers van de gratis versie toegang kunnen krijgen tot een extra level. Nu zijn alleen nog de eerste drie levels gratis te spelen, maar wie een van Bowser's challenges succesvol uitvoert, kan toegang krijgen tot World 1-4.