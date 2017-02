Door Joris Jansen, maandag 27 februari 2017 20:05, 31 reacties • Feedback

De Nintendo Switch lijkt games te ondersteunen die alleen in de draagbare handheld-modus zijn te spelen. De tv-modus, waarbij de console in het dock wordt geplaatst dat is aangesloten op de tv, wordt bij de game Voez niet ondersteund.

Dit blijkt uit informatie van de maker Flyhigh Works, die op zijn website heeft gezegd dat de game Voez niet kan worden afgespeeld in de tv-modus. Enkel de mobiele modus, waarbij gebruikt wordt gemaakt van het touchscreen, zou worden ondersteund. Een gebruiker van het NeoGAF gameforum heeft dit ontdekt.

Als dit klopt dan betekent dat dat games voor de Nintendo Switch waarbij het voor de hand ligt dat ze los van het tv-dock worden gespeeld, zoals de game Voez die geen gebruik maakt van de input via knoppen, niet perse compatibel hoeven te zijn voor de modus met het dock. Voez is een game waarin een anime verhaal wordt verteld, wat wordt gecombineerd met het aanraken van het touchsceen op basis van het ritme van de bijbehorende muziek. Voez is al beschikbaar op iOS en Android.

Nintendo brengt de Switch op 3 maart uit voor 299 dollar. De console wordt regiovrij en krijgt een online dienst waarvoor na een proefperiode betaald dient te worden. De controller bevat een ir-sensor voor het herkennen van objecten. De prijs in euro's heeft Nintendo nog niet bekendgemaakt. Eerder werd al bekend dat de gpu-kloksnelheid van de Nintendo Switch 2,5 keer hoger ligt wanneer het apparaat in zijn dock zit vergeleken met wanneer het als handheld gebruikt wordt.