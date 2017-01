Door Arnoud Wokke, vrijdag 13 januari 2017 07:17, 0 reacties • Feedback

Nintendo brengt The Legend of Zelda: Breath of the Wild op 3 maart uit voor Nintendo's nieuwe console Switch en de huidige console Wii U. Dat heeft de Japanse spelmaker bekendgemaakt tijdens zijn presentatie rondom de Switch.

Daarmee imiteert Nintendo wat het deed met de eerdere Zelda-game Twilight Princess, die uitkwam voor de Wii en de Gamecube. Breath of the Wild zal de meest aansprekende titel zijn die met het uitkomen van de Switch op 3 maart verkrijgbaar is.

Nintendo laat niet al te veel los over het verhaal van de game. Wel is duidelijk dat de hoofdrolspelers voor het eerst in een Zelda-game stemmen gaan krijgen en zullen spreken, een trendbreuk met eerdere games uit de serie.

De Japanse spelmaker komt komend najaar ook met een Super Mario-game voor de Switch. Super Mario Odyssey speelt zich onder meer af in een stad. Nintendo legt tijdens de trailer veel nadruk op de pet van Mario, die de loodgieter in de gameplaybeelden gebruikt als platform om op te springen. Bovendien krijgt de pet ogen aan het einde.

De Mario Kart-game voor de Switch is een uitgebreidere versie van het huidige Mario Kart 8 voor de Wii U onder de naam Mario Kart 8 DeLuxe. Deze bevat naast alle tracks en dlc-tracks ook nieuwe content, modussen voor ballongevechten en Bob-omb Blast. Onder andere zijn er nieuwe personages, zoals Inklings uit Splatoon, King Boo, Dry Bones en Bowser Jr.. Ook kunnen tot acht spelers tegen elkaar strijden in een lokale multiplayer. Mario Kart 8 Deluxe verschijnt op 28 april.