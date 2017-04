Door Arnoud Wokke, woensdag 19 april 2017 21:12, 11 reacties • Feedback

LG zal later dit jaar een smartphone presenteren met een oledscherm. Dat claimt een Zuid-Koreaanse site. De laatste smartphone met eigen oledscherm is de G Flex 2, die twee jaar geleden op de markt verscheen.

Het gaat om de vermoedelijke opvolger van de LG V20, een toestel dat vorig najaar verscheen maar niet is uitgekomen in Europa. LG zou voor de zomer beginnen met de massaproductie van het gebogen oledscherm voor deze telefoon. De buiging zou dezelfde zijn als die in Samsung-toestellen als de S7 Edge en Galaxy S8, meldt The Investor. De G Flex 2 heeft weliswaar een gebogen oledscherm, maar die buiging is anders en geeft het toestel grofweg een vorm als een banaan.

Naast een eigen toestel zou LG de schermen ook gaan leveren aan de Chinese fabrikant Xiaomi. Die rustte vorig jaar de Mi Note 2 uit met een oledscherm van LG en wil de opvolger dit jaar wederom voorzien van een display uit de fabrieken van LG. Naar verluidt heeft Google ook geld geïnvesteerd in LG's oledfabrieken voor de productie van smartphoneschermen. De Google Pixel van vorig jaar heeft een oledscherm van Samsung.

De Zuid-Koreaanse elektronicamaker is weliswaar de enige die oledschermen voor tv's produceert, maar Samsung-schermen zijn dominant op het gebied van smartphones. Naast voor eigen toestellen levert Samsung ook displays aan onder meer Huawei, OnePlus, Lenovo en naar verluidt vanaf dit najaar Apple.

