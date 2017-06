Door Sander van Voorst, vrijdag 16 juni 2017 14:03, 4 reacties • Feedback

Crytek heeft op de E3 voor het eerst beelden van zijn survivalgame Hunt: Showdown getoond. In de multiplayergame, die tijdens de gamebeurs werd gepresenteerd, moeten spelers in teams op demonen jagen.

Crytek heeft ervoor gekozen om zo weinig mogelijk hud-elementen te tonen, zodat de sfeer van het spel beter uit de verf komt, zo wordt in de video uitgelegd. Voordat spelers aan een speelronde beginnen, kunnen zij een uitrusting kiezen. Bijvoorbeeld in de vorm van wapens als geweren en kruisbogen. Daarna start de game met vijf teams van twee spelers, die het als bounty hunters tegen elkaar en tegen demonen kunnen vechten. Volgens Crytek maakt de game gebruik van permadeath, wat betekent dat spelers al hun items verliezen als zij doodgaan. Later in de video is wel te zien teamgenoten elkaar weer tot leven kunnen wekken.

Crytek heeft nog geen releasedatum of -platforms voor de game genoemd. Oorspronkelijk kondigde het bedrijf in 2014 al een soortgelijke game aan met de naam Hunt: Horrors of the Gilded Age. Daarvan heeft echter nooit een release plaatsgevonden. De huidige game zou op deze eerdere titel zijn gebaseerd. Het spel had de eerste game van Crytek USA had moeten worden. Later werd bekend dat de ontwikkeling van de game overgedragen zou worden aan het hoofdkantoor van Crytek vanwege een reorganisatie. In december sloot de ontwikkelaar nog vijf studio's, naar eigen zeggen om financieel gezond te blijven.