Intel presenteert Xeon W-processors voor workstations

Intel heeft nieuwe Xeon-processors voor workstations gepresenteerd. De modellen in de Xeon W-serie zijn leverbaar met maximaal 18 cores en 36 threads en gebruiken net als de Core i9-cpu's de lga2066-socket. De Xeons ondersteunen onder andere ecc-geheugen.

De Xeon W-processors zijn in feite de opvolgers van de E5-1600-modellen. Het gaat om cpu's die geschikt zijn voor systemen met één socket. De chips maken gebruik van hetzelfde lga2066-voetje als de Core i9-cpu's van Intels hedt-platform, maar zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met de nieuwe C422-chipset.

In grote lijnen zijn de Xeon W-processors vergelijkbaar met de Core i9- en i7-cpu's voor het X299-platform. Ze zijn gemaakt op het 14nm-procedé en er komen varianten met 4 cores en 8 threads, tot maximaal 18 cores en 36 threads. De Xeon W-cpu's bieden ondersteuning voor workstation- en serverfeatures als ecc-geheugen, vPro en Intels AMT. Ook bieden de Xeons 48 pci-e-lanes, ongeacht het aantal cores.

Het topmodel, de Xeon W-2195, heeft 18 cores en 36 threads, met een kloksnelheid van 2,3GHz en een turbo van 4,3GHz. Er zijn 48 pci-e-lanes beschikbaar en er kan tot 512GB geheugen aangestuurd worden. Het is de tegenhanger van de Core i9-7980XE, dat model voor high-end desktops heeft hetzelfde aantal cores en threads, maar een hogere snelheid van 2,6GHz, 44 pci-e-lanes en ondersteunt maximaal 128GB ram.

Intel heeft nog niet van alle Xeon W-cpu's de details bekendgemaakt. Zo is de prijs van de modellen met 14 en 18 cores nog niet bekend en de kloksnelheid van de 14-koppige cpu is eveneens onbekend. De topmodellen moeten aan het eind van het jaar uitkomen. De andere Xeon W-cpu's komen waarschijnlijk eerder op de markt, maar wanneer precies is nog niet bekend.