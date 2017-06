MSI introduceert GM70- en GM60-muizen voor gamers

MSI heeft twee nieuwe muizen in de Clutch-serie aangekondigd: de GM70 en GM60. De muizen van de Taiwanese fabrikant beschikken over rgb-verlichting, Omron Gaming-switches en verwisselbare thumb rests.

De Clutch GM60 beschikt over de PMW 3330-sensor, die tot 10.800 dpi gaat, terwijl de GM70 een PMW 3360 heeft, met dpi tot 18.000. Aanpassen gaat in stappen van 100dpi en de polling rate is aan te passen van 1000 tot 3000Hz. Een ander verschil is dat de GM60 uitsluitend bedraad functioneert en de GM70 daarnaast met een dongel ook draadloos werkt. Ook het gewicht is afwijkend de GM60 weegt 115 gram, de GM70 129 gram.

Wat afmetingen en ontwerp zijn de twee verder identiek. Het gaat om muizen met een aluminium frame, waarvan de cover en thumb rests magnetisch met de body verbonden zijn en daarmee te verwisselen zijn. Beide muizen ondersteunen MSI's Mystic Light voor het aanpassen van de rgb-verlichting. Met de MSI Gaming Center-software zijn de acht programmeerbare knoppen in te stellen. De muizen verschijnen in juli maar de adviesprijzen zijn nog niet bekend.