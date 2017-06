Onderzoeker UTwente gebruikt smartphone voor detecteren gaten in de weg

Een onderzoeker van de UTwente heeft een smartphone-app ontwikkeld die gaten in de weg kan opsporen. De app gebruikt de gyroscoop en kantelsensor om de gaten te detecteren en gps om de locatie van die gaten op te slaan.

De onderzoeker, Fatjon Seraj, promoveert op het onderzoek naar het detecteren van gaten op de weg, meldt de universiteit. Huidige apparatuur om gaten in de weg te detecteren zijn vaak duurder en minder makkelijk inzetbaar dan smartphones.

Om te checken of er echt gaten in de weg zaten, nam de smartphone ook video en audio op. Die waren bedoeld om te checken of de punten die het programma aanwees als gaten op de weg ook inderdaad wezen op defecten in het wegdek of dat de software onterecht een plek aanwees met een gat in de weg. De app, RoADS, was in meer dan 90 procent van de gevallen correct, zo blijkt uit de paper.

Het systeem heeft te maken gehad met veel obstakels. Zo is de positiebepaling via gps op een smartphone vaak niet correct en bleken de sensors ook vaker te wijzen op gaten in de weg dan echt het geval is. Dankzij algoritmes die de data kunnen opschonen komt de software met bruikbare aanwijzingen over beschadigingen aan de weg.

Het systeem is afgelopen tijd getest met onder meer ritten van PostNL op de weg en Strukton Rail op het spoor in alle gevallen weken de metingen van de smartphones nauwelijks af van die van de gespecialiseerde meetapparatuur.

De UTwente is niet de enige die bezig is met een betere detectie van gaten in de weg. BlackBerry-bedrijf QNX wilde enkele jaren geleden al dat auto's met sensors die data zouden opvangen en doorgeven aan wegbeheerders.