Android krijgt Fast Pair-methode om eenvoudig bluetooth-apparaten te koppelen

Google heeft Fast Pair aangekondigd, een methode voor Android om makkelijker te verbinden met bluetooth-apparaten. Het werkt op toestellen met Android 6.0 of nieuwer. De betreffende apparaten zoals headsets moeten wel geschikt gemaakt worden voor de methode.

Fast Pair werkt met bluetooth low energy om kenbaar te maken dat er een apparaat aanwezig is dat gekoppeld kan worden met de smartphone. Een headset die de methode ondersteunt, stuurt een ble-pakketje uit zodra deze in de pairingmodus wordt gezet. Android zoekt naar dergelijke pakketjes, mits bluetooth en locatie zijn ingeschakeld.

Het pakketje wordt vervolgens naar de Google-server gestuurd, waarna in een notificatie een afbeelding van het product en de naam wordt weergegeven op de smartphone, met de vraag of de gebruiker het apparaat wil koppelen. Door op die melding te klikken, wordt de daadwerkelijke bluetooth-verbinding gemaakt. Vervolgens verschijnt er eventueel een notificatie met een link naar een companion-app.

Volgens Google hoeven gebruikers met Fast Pair niet in de weer met instellingen voor bluetooth en zijn ze er van verzekerd dat ze met het juiste apparaat verbonden zijn, omdat er een afbeelding en naam wordt weergegeven. Fast Pair is geïntegreerd in Google Play Services en zit in versies vanaf 11.7. De techniek is compatibel met oudere Android-versies tot 6.0.

Volgens Google ontvangen gebruikers op dit moment de nieuwe versie van Play Services en is het mogelijk om Fast Pair uit te proberen met de Google Pixel Buds of de Q Adapt On-Ear van Libratone. Binnenkort wordt ook ondersteuning voor de headsets in de Plantronics Voyager 8200-serie toegevoegd. Fabrikanten van bluetooth-apparatuur moeten Google aanschrijven en samenwerken om ondersteuning voor Fast Pair in te bouwen.