Voormalig kopstukken Arkane Studios onthullen nieuwe game

WolfEye, de nieuwe gamestudio van twee voormalig kopstukken van Dishonored- en Prey-maker Arkane Studios, heeft zijn nieuwe game onthuld. Het wordt een immersive sim met als thema het Wilde Westen, maar dan met een duistere fantasy-draai eraan.

De immersive sim is een gamegenre dat de nadruk legt op de vrijheid om problemen op verschillende wijzes aan te pakken. Voorbeelden van dergelijke spellen zijn naast Prey en Dishonored ook Deus Ex en BioShock. Al die games hebben een first person-perspectief, maar de trailer voor Weird West doet sterk vermoeden dat dit spel een isometrisch perspectief zal hebben.

De YouTube-beschrijving geeft verder prijs dat er ook de mogelijkheid is om een posse te vormen, dus om een meervoud aan compagnons mee op sleeptouw te nemen. Verder is wordt een sterke nadruk gelegd op het feit dat de keuzes van de speler gevolgen hebben, zoals het hoort in een immersive sim. Tot slot maakt de game gebruik van de Unreal Engine.

WolfEye is opgericht door Raphaël Colantonio, medeoprichter en voormalig co-creative director van Arkane, en Julien Roby, die executive producer was bij dezelfde studio. De twee hebben ook daadwerkelijk gewerkt aan Dishonored en Prey. WolfEye werkt samen met Devolver Digital aan de game, die als uitgever dient. Devolver is bekend van Hotline Miami, Enter The Gungeon, Shadow Warrior 2 en meer. Een releasedatum voor Weird West is nog niet vrijgegeven. Afgezien van de melding dat de game op Steam staat, wordt ook geen verdere informatie over platformen gegeven.