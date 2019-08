Nightdive Studios werkt aan 'verbeterde versie' van System Shock 2

Nightdive Studios gaat een verbeterde versie van System Shock 2 uitbrengen. De game kwam in 1999 voor het eerst uit en werd in 2013 opnieuw uitgebracht voor moderne besturingssystemen. Wat er precies wordt verbeterd, is nog niet bekend.

System Shock 2 Enhanced Edition komt binnenkort uit, zeggen de makers op Twitter. Details over de game zijn er nog niet en daarmee is het onduidelijk wat er precies aangepast wordt, maar het gaat niet om een volledige remake. In 2013 werd System Shock 2 al eens opnieuw uitgebracht, maar die versie zorgde enkel voor werking met moderne besturingssystemen en bracht verder geen veranderingen.

In 2015 kwam er al een Enhanced Edition van System Shock uit 1994 uit. Daarbij is de bediening gemoderniseerd, zijn geluidseffecten verbeterd en is ondersteuning voor breedbeeldresoluties toegevoegd.

Nightdive Studios werkt de afgelopen jaren ook al een remake van het eerste deel van System Shock. Die game wordt van de grond af aan opnieuw opgebouwd en moet ergens in 2020 verschijnen. Voor het ontwikkelen daarvan heeft de studio 1,35 miljoen dollar opgehaald via Kickstarter. Nightdive publiceert geregeld updates op de Kickstarter-pagina met nieuwe details over de remake.

Er wordt ook gewerkt aan een opvolger voor de gameklassiekers. Dat doet een andere studio: Otherside Entertainment. System Shock 3 werd eind 2015 aangekondigd en in maart dit jaar werden de eerste beelden getoond. Warren Spector, topman achter de eerste Deus Ex-game en System Shock heeft de leiding over de ontwikkeling van het nieuwe deel.

De eerste System Shock-game kwam in 1994 uit en opvolger System Shock 2 verscheen in 1999. Het zijn actie-rpg's met een cyberpunkthema. De games kregen ten tijde van hun release positieve kritieken en worden nog altijd gezien als klassiekers binnen het genre.