Tesla's krijgen muziekkeyboard-app in nieuwste update

Tesla heeft in update 2019.40.50 een muziekkeyboard aan zijn auto's toegevoegd. Gebruikers kunnen een instrument kiezen, het tempo bepalen en daarna meerdere tracks opnemen om ze samen te voegen in een enkel nummer. De functie heet TRAX 0.1.

Volgens Engadget is de functie niet zo uitgebreid als iets als GarageBand, dat zelf al niet de meest professionele tool is, maar men kan ermee uit de voeten. Onder de instrumenten valt mede de Roland TR-808-drummachine. Enkele gebruikers op Twitter hebben een eerste testrondje met TRAX gemaakt en het resultaat gepost. Onduidelijk is nog of de muziek valt te exporteren en hoe makkelijk dit zou gaan.

In het verleden voegde Tesla ook Spotify, Netflix, Cuphead, Lunar Landing en Missile Command toe aan zijn auto's. Het infotainmentsysteem wordt aangedreven door Nvidia Tegra-chipsets en, in de nieuwere Model 3, door socs ontworpen door Intel. Verder hebben Tesla's ook allemaal meerdere easter eggs verborgen in hun systemen.

Tesla heeft dit jaar de Model 3 uitgebracht, zijn meest betaalbare model tot nu toe. De auto was meteen verreweg de best verkochte auto van Nederland. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan een geheel andersoortige auto in de vorm van zijn Cybertruck.