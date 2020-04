Renders tonen Samsung-smartphone met pop-upcamera

Er zijn renders verschenen van een vermeende Samsung-telefoon met pop-upcamera. Dit zou de eerste telefoon met een dergelijke selfiecamera van de fabrikant zijn. Het toestel zal vermoedelijk uitkomen in de Galaxy A-serie van het bedrijf.

De afbeeldingen werden gedeeld door Pigtou, in samenwerking met OnLeaks. De laatstgenoemde maakt renders op basis van cad-tekeningen, en heeft in het verleden vaak juiste informatie over onaangekondigde smartphones gedeeld. Zo deelde hij in oktober al renders van de OnePlus 8. Volgens OnLeaks zou dit specifieke toestel Samsungs eerste telefoon met pop-upcamera zijn. Momenteel verwerkt Samsung de selfiecamera's van veel toestellen in een gat in het scherm.

De onaangekondigde Samsung-smartphone. Afbeeldingen via Pigtou

Pigtou speculeert dat deze telefoon in de Galaxy A-serie zal worden uitgebracht. Het toestel heeft een schermdiagonaal van 6,5", maar de resolutie en schermverhouding worden niet genoemd. De telefoon is 160,9mm hoog, 77mm breed en 9,2mm dik. Als je het camera-eiland aan de achterkant meerekent, is de telefoon 9,7mm dik. De smartphone heeft een vingerafdrukscanner aan de achterkant, en lijkt daarnaast een infraroodzender te bevatten. Verder heeft het toestel een usb-c-aansluiting aan de onderkant, die wordt geflankeerd door een microfoon en een speaker. Technische specificaties van het toestel, waaronder de gebruikte soc, zijn nog niet bekend.

Samsung zou volgens Pigtou van plan zijn de smartphone in 'de komende maanden' aan te kondigen. Een concrete releasedatum is nog niet bekend.