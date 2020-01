België deed in eerste helft van 2019 één verzoek om data bij TikTok

De Belgische overheid heeft in de eerste helft van 2019 een verzoek gedaan om data bij TikTok. Uit Nederland kwam helemaal geen verzoek, zo blijkt uit het eerste transparantierapport van het sociale medium van het Chinese bedrijf ByteDance.

De Belgische overheid kreeg de gevraagde data niet, meldt het rapport. De meeste verzoeken kwamen uit India; dat waren er 107. Uit de Verenigde Staten kwamen er 76. Uit Duitsland kwamen er 12, waarvan in 3 gevallen de Duitse overheid gegevens kreeg over een gebruiker.

Het aantal verzoeken om content te verwijderen van TikTok ligt nog lager. In totaal heeft ByteDance acht keer content verwijderd op verzoek van een overheid. Dat was in de helft van de gevallen op verzoek van India en een keer ging het om een Duits verzoek. Nederland en België hebben geen verwijderingsverzoeken gedaan. Een transparantierapport met daarin het aantal verzoeken uit diverse landen en informatie over verwijderde inhoud is in de afgelopen jaren normaal geworden bij grote techbedrijven. Onder meer Facebook en Google publiceren ook dergelijke rapporten.

China komt in de cijfers niet voor, ondanks dat ByteDance een Chinees bedrijf is. Er zijn veel zorgen over eventuele invloed van de Chinese overheid op TikTok, maar ByteDance ontkent dat. Die ontkenning staat haaks op onder meer een artikel van The Guardian, dat eerder beweerde dat TikTok moderators instrueert om content met relaties tot Chinese gevoeligheden als de Tibetaanse strijd voor onafhankelijkheid of de religieuze groepering Falun Gong te verwijderen.