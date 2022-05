Mozilla stelt release Firefox 89 met nieuwe interface twee weken uit

Mozilla heeft besloten om Firefox 89 twee weken later uit te brengen dan gepland. Firefox 89 is een belangrijke versie, de eerste met de nieuwe interface. De browser komt nu op 1 juni uit, in plaats van half mei. Daarmee duurt de bètaperiode zes weken, in plaats van vier.

De eerste bèta komt volgende week, zo blijkt uit de releasekalender. Daarmee krijgt de nieuwe versie een bètaperiode van anderhalve maand en dat is langer dan gebruikelijk, zo merkt Sören Hentzschel op. Het is onbekend waarom Mozilla heeft besloten om de bètaperiode te verlengen. Normale releases van Firefox zijn vier weken in bèta.

Firefox 89 is de eerste met een vernieuwd ontwerp. Die draagt de naam Proton. Het aantal meldingen van de browser is teruggedrongen en veel menu's en menu-items hebben een nieuw uiterlijk gekregen, zo zegt de browserbouwer. De eerste Nightly-testversie verscheen vorige maand.