Android-versie Mozilla Firefox gaat pull-to-refresh ondersteunen

De Android-versie van Mozilla's browser Firefox gaat pull-to-refresh ondersteunen. De techniek zit al langer in andere browsers, maar was tot nu toe niet te vinden in de mobiele versie van de Mozilla-browser, mede doordat er bugs moeten worden opgelost.

De functie zit nu in de testversie van de browser, schrijft Android Police. Pull-to-refresh is de functie waarbij gebruikers naar beneden vegen over het scherm om de pagina te verversen. Er is nog een bug met een onderdeel van Google Maps, maar voor de rest lijken alle bugs eruit, aldus de site. Bij de overgebleven bug neemt de site van Maps het gebaar van naar beneden vegen over en ontvangt de browser het gebaar dus niet.

Na een release in de Nightly-versie volgt vermoedelijk integratie in Firefox Beta, waarna de functie klaar moet zijn voor de stabiele versie van de browser. Het duurt doorgaans enkele weken tot maanden voordat een functie uit de Nightly-versie in de stabiele versie verschijnt.

De Nightly-versie is momenteel ook de enige variant die met een omweg elke add-on kan installeren. Mozilla bracht deze zomer de stabiele versie van het vernieuwde Firefox met een nieuwe engine en interface uit, waarbij bij release negen add-ons werden ondersteund en duizenden andere niet meer werkten.