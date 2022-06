Microsoft rolt visuele update uit voor Microsoft Office

Microsoft is begonnen met de uitrol van een visuele update voor Office 2021 en 365. Hiermee krijgt het ontwerp van het lint een neutraler kleurenpalet mee, de werkbalk snelle toegang wordt automatisch verborgen en de thema-instellingen worden afgestemd op het besturingssysteem.

Dankzij de update worden Microsoft Office-apps voortaan standaard in hetzelfde visuele thema geladen als het besturingssysteem, al kan dit nog gewijzigd worden in de thema-instellingen. Als er een donker thema werd ingesteld in Windows, zullen de Office-programma’s dus eveneens openen in een donker thema. Die thema’s hebben volgens Microsoft overigens ook een visuele opfrisbeurt gekregen.

De update wordt uitgerold naar alle gebruikers van Windows 11 en gebruikers van Windows 10 versie 2110 build of build 14527.20226. Wie de veranderingen nog niet automatisch te zien krijgt, kan in het zoekvenster zoeken naar 'binnenkort beschikbaar' of 'coming soon'. Vervolgens schuift er een paneel in het venster waar men een optie kan aanklikken om de nieuwe gebruikservaring te testen. Office-gebruikers die Windows 11 draaien, kunnen de update meteen toepassen. Als bij deze gebruikers de optie nog niet actief is, dient men de Office-programma's opnieuw op te starten.