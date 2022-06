Het overkomt uiteraard altijd een ander en niet jou, want jij past wel op. Zo'n uitspraak zou over tal van onderwerpen kunnen gaan, van een verkeersongeluk tot een ongelukkige valpartij, van een lege telefoonaccu tot phishing. Ook een USB-stick, of het grotere broertje, een externe ssd, raak je niet kwijt natuurlijk. Maar wat als dat wel gebeurt? Is je data dan veilig of staat alles open en bloot op een voor alles en iedereen leesbase partitie?

Ben je toch niet helemaal zeker van je zaak en wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan is versleuteling van je data geen gek idee. Sterker nog, dat is het zelden. Je hebt echter versleuteling en versleuteling, en de nieuwste externe ssd van Kinston valt duidelijk in die laatste categorie. De Kingston Ironkey Vault Privacy 80 Externe SSD, zoals deze veilige gegevensdrager voluit heet, biedt namelijk niet alleen encryptie, maar geeft je volop opties om je gegevens te versleutelen en te ontgrendelen.

De naam Ironkey ken je wellicht van USB-drives die onder die vlag verkocht worden. Net als die USB-keys biedt de VP80ES-externe ssd hardwarematige encryptie via een aparte cryptografische chip. Om het ontsluiten en versleutelen van je data makkelijker te maken, heeft de Ironkey-ssd een touchscreen voor de invoer van een pincode. Dat is echter niet de enige beveiliging, zoals we zullen zien. Goede beveiliging, en de certificering daarvan, kost geld en dat zien we terug in de aanschafprijs. Ons 1TB-model kost dik 370 euro. Dat is drie keer zoveel als de gemiddelde huis-tuin-en-keuken-externe ssd: tijd om te zien waar dat geld naartoe gaat.