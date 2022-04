Twitter komt met optie om alleen in te loggen met fysieke beveiligingssleutel

Twitter gaat het mogelijk maken voor gebruikers om in te loggen met alleen een fysieke beveiligingssleutel. Nu is dat wel een optie, maar het is verplicht ook nog verificatie via een app of sms in te stellen. Ook kunnen gebruikers meerdere sleutels gaan gebruiken.

Die opties komen er snel aan, zegt Twitter. Met de nieuwe optie kunnen gebruikers aangeven dat ze alleen willen inloggen door een fysieke beveiligingssleutel in het apparaat te steken. Dat is nu nog niet mogelijk: verificatie via een app of sms moet dan ook ingeschakeld zijn. Het is vanaf woensdag ook mogelijk meerdere fysieke veiligheidssleutels te koppelen aan de app.

Beveiligingssleutels gelden als veiligste methode van inloggen bij webdiensten, omdat daarvoor een fysieke sleutel nodig is. Inloggen via een app werkt met diensten als Microsoft Authenticator, Google Authenticator of Authy; die genereren unieke codes die dienen als tweede stap bij het inloggen, naast gebruikersnaam en wachtwoord. Tweakers publiceerde vorig jaar een test van diverse usb-sleutels.