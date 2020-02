Google brengt Titan-beveiligingssleutel met usb-c uit in enkele Europese landen

De in oktober vorig jaar aangekondigde, fysieke Titan-beveiligingssleutels met usb-c komen voor het eerst buiten de VS beschikbaar. Google maakt de sleutels in samenwerking met Yubico en brengt ze onder meer uit in enkele Europese landen, maar de Benelux zit daar niet bij.

Google schrijft dat het usb-c-versies van de beveiligingssleutels uit de Titan-serie uitbrengt in onder meer Canada, Frankrijk, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn ook de landen waar sinds juli vorig jaar de Titan-sleutels te koop zijn die via bluetooth, usb-a en nfc werken. De usb-c-beveiligingssleutels komen daarnaast beschikbaar in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland. Wanneer de fysieke sleutels ook in Nederland en België uitkomen, is onbekend.

Het bedrijf kondigde de Titan-sleutels in juli 2018 aan. Het zijn hardwaresleutels die bedoeld zijn om het inloggen op accounts veiliger te maken door middel van verificatie in twee stappen. De producten werken op basis van de FIDO-standaard en hebben door Google aangepaste firmware. Afgezien van de verschillende typen usb-aansluiting werken de sleutels hetzelfde.