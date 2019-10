Google start verkoop Titan-beveiligingssleutel met usb-c

Google heeft een nieuwe beveiligingssleutel in zijn Titan-serie aangekondigd. De in samenwerking met Yubico gemaakte fysieke sleutel kan via usb-c verbonden worden en kost in de VS 40 dollar, omgerekend en met btw 44 euro.

Wanneer de USB-C Titan Security Key, zoals Google de sleutel noemt, in andere landen te koop komt is niet bekend. De Titan-sleutels die via bluetooth en usb-a en nfc functioneren zijn sinds juli ook in Canada, Frankrijk, Japan en het Verenigd Koninkrijk te koop. Google kondigde deze Titan-sleutels meer dan een jaar geleden aan.

De werking van de usb-c-variant is identiek. De hardwaresleutel biedt authenticatie in twee stappen en werkt op basis van de FIDO-standaard. De sleutels zijn gemaakt door Yubico, bekend van de YubiKey-sleutels, en draaien door Google aangepaste firmware.