Google voegt meer aanpassingsopties voor gepersonaliseerde advertenties toe

Google is donderdag begonnen met het uitrollen van de ‘Mijn advertentiecentrum'-functie. Hiermee kunnen Google Account-eigenaren onder meer zelf kiezen welk soort advertenties ze wel en niet willen zien op YouTube, Google Search en de Discover-feed.

De functie is eerder dit jaar aangekondigd tijdens de jaarlijkse keynote Google I/O. Volgens Google moet de hub de gebruiker meer controle geven over de advertenties die hij ziet op de websites en apps van het bedrijf. Als deze is ingelogd op zijn Google-account, dan kan hij rechtstreeks vanuit de advertenties in Search, YouTube en Discover naar ‘Mijn advertentiecentrum’ gaan. Daar kan hij aangeven over welke onderwerpen en van welke bedrijven hij meer advertenties wil zien en van welke minder. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde advertenties helemaal te blokkeren, zoals advertenties voor gokken of daten.

Verder kan de gebruiker aangeven welke informatie gebruikt mag worden door Google om advertenties te personaliseren. De gebruiker heeft nog steeds de optie om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te krijgen, maar dan zijn de advertenties wel ‘minder relevant voor de gebruiker’, zegt Google.