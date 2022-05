My Ad Center geeft Google-gebruikers later dit jaar meer invloed op advertenties

Google introduceert tijdens zijn I/O-keynote nieuwe privacyfuncties. Gebruikers krijgen eind dit jaar onder meer toegang tot een My Ad Center, waar ze bijvoorbeeld kunnen aangeven dat ze meer of minder advertenties van bepaalde merken of onderwerpen willen zien.

De advertentie-instellingen binnen de My Ad Center gelden voor Google Search, YouTube en de Discover-feed, schrijft het bedrijf. Via deze hub kunnen gebruikers aanpassen welke advertenties ze te zien krijgen. Gebruikers kunnen daarbij aangeven dat ze geïnteresseerd zijn in verschillende categorieën, of juist minder advertenties van een bepaald thema of merk te zien.

Het wordt ook makkelijker om Google te verzoeken om bepaalde gegevens uit de zoekindex te halen, zoals telefoonnummers en thuisadressen. Dat is al langer mogelijk, maar in de komende maanden komt daar een bijbehorende tool voor die dat proces moet versimpelen. Die wordt dan geïntegreerd in de Google-app.

Daarnaast komt het bedrijf met enkele nieuwe beveiligingsfuncties. Google Docs, Sheets en Slides beschermen gebruikers voortaan op phishing en malware. Het bedrijf doet dat op dezelfde manier die het nu inzet met Gmail. Zo worden gebruikers volgens Google gewaarschuwd wanner ze Docs-documenten, Sheets-spreadsheets en Slides-presentaties met phishinglinks of malware proberen te openen. Het bedrijf gaat ook verder met het standaard inschakelen van tweestapsverificatie.

Android en Chrome krijgen deze zomer in de Verenigde Staten ondersteuning voor virtuele creditcards. Die functie werkt via de Autofill-functie en genereert voor iedere transactie een apart creditcardnummer. Deze werken alleen bij specifieke transacties, hoewel ze ook ingezet kunnen worden voor terugkerende transacties, bijvoorbeeld voor het afsluiten van abonnementen. Onder meer VISA, American Express, Mastercards en Capital One werken mee. Het is niet bekend of en wanneer de functie buiten de VS beschikbaar komt.

My Ad Center en Virtual Cards