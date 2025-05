Nederlandse overheid peilt meningen over verplicht gebruik ACME-standaard

Het Forum Standaardisatie is een internetconsultatie gestart om te onderzoeken of ACME verplicht kan worden bij certificaatbeheer bij de Nederlandse overheid. Het Forum wil weten of het Automatic Certificate Management Environment-protocol onder het 'Pas toe of leg uit'-principe kan vallen.

Het Forum Standaardisatie toetst in een consultatie of de standaard verplicht kan worden bij de overheid. Het Forum wil weten wat 'het draagvlak is voor adoptie van ACME door overheidspartijen' en of de standaard centraal kan worden gecoördineerd bij een nationale organisatie. Die organisatie zou er ook op toe moeten zien dat 'de Nederlandse belangen bij de doorontwikkeling van ACME' worden gewaarborgd.

Het Forum wil specifiek weten of ACME aan het 'Pas toe of leg uit'-principe moet voldoen. In dat geval zijn overheidsinstellingen verplicht ACME te gebruiken bij hun certificaatbeheer, tenzij ze kunnen verantwoorden waarom dat niet het geval is.

Het Automatic Certificate Management Environment-protocol is bedoeld om TLS-certificaten automatisch uit te geven en te vernieuwen. "Toepassing maakt het beheer van deze certificaten efficiënter en beduidend minder foutgevoelig", schrijft het Forum Standaardisatie. "Ook maakt het gebruik van ACME het overstappen naar een andere certificaatleverancier eenvoudiger."

De ACME-standaard werd in 2015 in het leven geroepen door Let's Encrypt, maar het Forum benadrukt in de consultatie dat het eventuele nieuwe beleid niet betekent dat de overheid alleen nog maar Let's Encrypt-certificaten mag gebruiken. "Het protocol wordt inmiddels breed ondersteund door alle grote certificaatautoriteiten", schrijft het Forum. Bovendien geldt de verplichting alleen voor certificaatbeheer en niet voor domeinvalidatie. Dat is onder ACME wel mogelijk, maar er zijn 'alternatieven en goedwerkende andere methoden voor beschikbaar'.