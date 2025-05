Let's Encrypt heeft voor het eerst TLS-certificaat van zes dagen uitgegeven

Let's Encrypt heeft voor het eerst een kortdurend certificaat uitgebracht. Het gaat om een certificaat dat het bedrijf voor zichzelf uitgaf en direct weer introk. Let's Encrypt wil de uitgifte vanaf april ook voor testers beschikbaar maken.

Let's Encrypt zegt dat het zijn eerste certificaat heeft uitgegeven dat slechts zes dagen geldig was. Het bedrijf verwijst naar de logfiles waarin het certificaat te zien is. Het is het eerste kortdurende certificaat dat het bedrijf heeft gemaakt. Normale TLS-certificaten van Let's Encrypt hebben een levensduur van negentig dagen, maar Let's Encrypt kondigde in 2024 aan dat het ook kortdurende certificaten gaat aanbieden. Het bedrijf zei later al dat het de eerste interne certificaten in februari wilde aanbieden.

Het eerste certificaat werd uitgegeven op Let's Encrypts eigen systemen en 'direct weer ingetrokken', zegt het bedrijf. "Zo kunnen we de hele levenscyclus van het certificaat observeren." Let's Encrypt noemt het de eerste stap richting het beschikbaar maken van kortdurende certificaten aan alle gebruikers.

Het bedrijf wil vanaf het tweede kwartaal van 2025 de eerste kortdurende certificaten beschikbaar maken voor 'een kleine groep gebruikers'. Het bedrijf zei eerder al dat het eind 2025 de kortdurende certificaten breed beschikbaar wil maken. Die komen overigens naast bestaande certificaten te bestaan en zullen geen vervanging worden van certificaten met een levensduur van negentig dagen.