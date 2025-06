Google stopt in VS met abonnement voor kopen Pixel-telefoons

Google is gestopt met zijn abonnement voor het kopen van Pixel-telefoons. Dat abonnement voor het kopen van de telefoon in combinatie met het afnemen van diensten heeft nog geen twee jaar bestaan.

Huidige klanten houden hun abonnement tot het einde van de looptijd, maar nieuwe klanten kunnen geen abonnementen meer afsluiten, meldt Google. De zoekgigant introduceerde het abonnement tegelijk met de Pixel 6-telefoons in oktober 2021. Op deze manier konden klanten naast de telefoon gelijk diensten als YouTube Premium en Google One combineren in een bundel. Pixel Pass is nooit in de Benelux uitgebracht.

Google zegt niet precies waarom het abonnement stopt. Enkele jaren geleden leek het erop alsof hardwareabonnementen een vlucht zouden nemen. Er gingen lang geruchten dat Apple eraan werkte voor iPhones, maar verder dan de bundeling van diensten onder de naam One kwam het tot nu toe niet. HMD Global, licentienemer van Nokia, heeft het abonnement Circular.

