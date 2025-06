Instagram werkt vermoedelijk aan mogelijkheid om Reels langer te maken

Instagram werkt vermoedelijk aan de mogelijkheid om Reels van tien minuten te maken. Nu is het maximum voor de Instagram-video's nog drie minuten.

Ontwikkelaar Alessandro Paluzzi postte twee screenshots van Instagram naast elkaar, waarbij eentje de maximale lengte van tien minuten laat zien. Paluzzi publiceert vaker op basis van code in apps over aankomende nieuwe functies. Reels is Instagrams antwoord op TikTok, waar gebruikers ook maximaal video's van tien minuten kunnen uploaden. Instagram wil niet reageren op de vondst.

Reels begon als Instagram-functie voor korte video's in verticaal formaat. TikTok heeft afgelopen jaren ook in stappen de maximale lengte opgehoogd, waardoor video's op TikTok nu de lengte kunnen hebben die veel YouTube-video's ook kunnen hebben. YouTube Shorts zijn beperkt tot een minuut.