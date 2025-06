YouTube test functie om liedje te herkennen door te neuriën

YouTube is begonnen met een test, waarbij de software liedjes kan herkennen door de melodie te neuriën.

YouTube voice search

Gebruikers in de test kunnen zoeken met stem activeren om vervolgens iets te neuriën, waarna de software de gebruiker doorstuurt naar zoekresultaten van dat liedje, meldt Google. De functie is actief bij een paar procent van de gebruikers op Android wereldwijd. Er is minimaal drie seconden aan audio nodig om de zoekopdracht uit te voeren. Google heeft al langer een functie in zijn zoekmachine om muzieknummers te herkennen aan geneurie, maar YouTube heeft dat nog niet.