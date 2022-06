Portal-achtige puzzelgame The Entropy Centre komt in 2022 uit

Gameontwikkelaar Stubby Games heeft een first-person puzzelgame onthuld die sterk doet denken aan de Portal-games. Met een speciaal wapen kan de hoofdpersoon de wereld manipuleren en de tijd voor bepaalde objecten terugdraaien.

De titel, genaamd The Entropy Centre, speelt zich af op een ruimtestation dat op de aarde uitkijkt. Het is aan de hoofdpersoon, met de hulp van een kunstmatige intelligentie in haar 'wapen', om entropie op te wekken door puzzels op te lossen. Deze entropie moet gebruikt worden om de wereld te redden, die zo heet is geworden dat grote delen van het oppervlak door lava bedekt zijn.

De gelijkenissen met Portal zijn talrijk. De spelwereld is minimalistisch, wit en in verval geraakt. Kubussen en grote sprongen maken spelen een rol in de puzzels. De hoofdpersoon heeft een kunstmatige intelligentie in de buurt die veel met haar praat, hoewel deze wel bona fide bedoelingen lijkt te hebben.

Het is voor zover bekend de eerste game van maker Stubby Games. De studio lijkt nieuw; er is geen aanvullende informatie over te vinden. Een pagina van de Britse KvK meldt dat het bedrijf in Brighton gevestigd is. Uitgever Playstack is gevestigd in Londen.

De game, die zaterdag getoond werd tijdens de Future Games Show van GamesRadar, moet dit jaar nog uitkomen voor Windows en de huidige en vorige generatie Xbox en PlayStation. Op de Steam-pagina van de game staat een andere gameplayvideo, zij het met soortgelijke beelden.