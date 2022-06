High on Life-shooter van Rick & Morty-bedenker komt in oktober naar Xbox en pc

Squanch Games, de studio van Rick & Morty-bedenker Justin Royland, werkt aan een nieuwe komische sciencefictionshooter, High on Life. Deze game komt in oktober naar de Xbox Series-consoles, Xbox One en pc en verschijnt bij release op Game Pass.

In High on Life volgen spelers een middelbare scholier die een intergalactische premiejager wordt nadat een kartel van aliens de aarde binnenvallen. Gamers jagen op de aliens, die de mensheid tot slaaf willen maken en hen willen gebruiken als drugs. In het spel zullen ze verschillende planeten en locaties bezoeken. Spelers krijgen daarnaast een arsenaal aan pratende vuurwapens, die allemaal een eigen persoonlijkheid hebben. Volgens de makers zal de stem van Justin Roiland het spel 'samenbinden'.

Squanch Games werkte eerder aan titels als Trover Saves the Universe en Accounting VR. De studio kondigde High on Life aan tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase. Het spel komt later dit jaar naar Xbox-consoles en de pc. De game komt bij release direct beschikbaar via Xbox Game Pass.