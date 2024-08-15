Nvidia RTX 2000E ADA-workstationkaart heeft 16GB geheugen en singleslotontwerp

Nvidia introduceert een RTX 2000E ADA-videokaart voor workstations. Het betreft een singleslotvariant van de bestaande RTX 2000 ADA met een lagere tdp. De overige specificaties zijn grotendeels hetzelfde.

De RTX 2000E ADA verscheen onlangs bij videokaartmaker PNY, zo merkte Wccftech op. De videokaart is in veel opzichten gelijk aan de RTX 2000 ADA die eerder al op de markt verscheen. De workstationkaart heeft een AD107-gpu met 2816 CUDA-cores, die is gebaseerd op de Ada Lovelace-architectuur die ook in de RTX 40-serie wordt gebruikt. De nieuwe videokaart krijgt daarnaast opnieuw 16GB aan GDDR6-vram met ecc-ondersteuning op een 128bit-geheugenbus.

Anders dan de bestaande RTX 2000 ADA, heeft de nieuwe E-variant wel een dunner singleslotontwerp. Daarmee wordt de tdp ook verlaagd van 70 naar 50W. Volgens de specificaties presteert de gpu daardoor ook minder goed. Nvidia adverteert met een fp32-rekenkracht van 8,9Tflops, waar dat op 12,0Tflops ligt bij de 'gewone' RTX 2000 ADA.

De videokaart beschikt verder over vier mini-DisplayPort-aansluitingen en beschikt over een PCIe 4.0 x8-interface. Nvidia heeft de videokaart niet formeel aangekondigd, maar bij een Amerikaanse webwinkel wordt een adviesprijs van 849 dollar vermeld, schrijft Wccftech. Omgerekend en met btw komt dat neer op ongeveer 935 euro. Het is echter niet bekend of dit de officiële prijs is. De gewone RTX 2000 heeft een adviesprijs van 625 dollar.

Bron: PNY