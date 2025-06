'Komende Android-update moet afspelen AV1-video's verbeteren op budgettelefoons'

Een toekomstige Android-update moet het afspelen van AV1-video's soepeler maken voor telefoons zonder hardwarematige ondersteuning voor deze codec. Deze apparaten spelen momenteel AV1-video's af met de softwaredecoder libgav1, maar die zou vervangen worden door libdav1d.

Verschillende high-end smartphones bieden hardwarematige ondersteuning om AV1-video's te kunnen verwerken. Deze ondersteuning zit bijvoorbeeld ingebakken vanaf de Snapdragon 8 Gen 2 in Qualcomm-socs en vanaf Apples A17 Pro. Bij oudere en budgettelefoons moet er via de cpu een softwaredecoder gebruikt worden om AV1-video's af te kunnen spelen. Momenteel maakt Android gebruik van Googles decoder libgav1, maar Mishaal Rahman van Android Authority beweert dat die in een toekomstige update wordt vervangen door libdav1d van VideoLAN.

De laatstgenoemde codec zou moeten zorgen voor soepelere video's. Uit een test van Rahman blijkt dat libdav1d vijf keer zoveel beeldjes per seconde kan verwerken als libgav1. Omdat AV1-verwerking minder processorkracht vereist, moet ook de accuduur bij het afspelen van dergelijke video's verbeteren.

Volgens Rahman staan er al sinds november verwijzingen naar libdav1d in de broncode van het Android Open Source Project. Ook haalt hij twee anonieme bronnen aan die beweren dat Google van plan is om libgav1 in maart te vervangen door deze decoder via een systeemupdate. Het is niet duidelijk of deze update beschikbaar komt voor alle apparaten met de libgav1-decoder, die beschikbaar kwam in Android 10, of enkel voor Android 14-telefoons.

De videocodec AV1 wordt door steeds meer diensten gebruikt, waaronder YouTube en Netflix. Ten opzichte van andere soortgelijke codecs, zoals VP9 en hevc, heeft AV1 een betere compressie-efficiëntie, wat concreet betekent dat bijvoorbeeld dezelfde videokwaliteit mogelijk is bij lagere bitrates. Ook hoeven bedrijven geen licentiekosten te betalen voor deze codec. Overigens gebruiken deze diensten voorlopig ook nog andere codecs voor apparaten die geen ondersteuning bieden voor AV1.