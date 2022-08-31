NASA fikst issue waarbij Voyager 1 telemetriedata via kapotte computer stuurde

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een probleem bij Voyager 1 opgelost. NASA kreeg onbruikbare data over de status binnen, omdat de sonde de telemetriegegevens onverhoopt via een kapotte interne computer verstuurde. Dit is verholpen, maar de oorzaak blijft onduidelijk.

Eerder dit jaar begon het attitude articulation and control system, ofwel het AACS, verantwoordelijk voor de taak om de antenne van de sonde op de aarde gericht te houden, verwarrende informatie te verzenden. De Voyager 1-sonde leek wel gewoon in orde, omdat er werd doorgegaan met het verzamelen van wetenschappelijke data. Technici van NASA kwamen erachter dat het AACS de data via een interne computer verstuurde, terwijl deze computer al jaren geleden stopte met werken. Dit leidde tot corrupte data. Inmiddels is het AACS opgedragen de data via de juiste computer te verzenden en dat heeft gewerkt; de telemetriegegevens zijn weer te gebruiken.

Waarom dit systeem ertoe overging om een verkeerde computer te gebruiken, is nog onduidelijk. Technici denken dat dit kwam door een foutief commando dat door een andere computer aan boord van de sonde werd afgegeven. Als dat inderdaad de oorzaak blijkt te zijn, is er sprake van een probleem elders in Voyager 1. NASA zegt te blijven zoeken naar de onderliggende oorzaak, onder meer door het uitlezen van het geheugen van het AACS, maar de organisatie verwacht niet dat dit een bedreiging zal vormen voor de 'gezondheid' van de sonde op de langere termijn.

Voyager 1 en Voyager 2 bevinden zich beide al enige tijd in interstellaire ruimte, het gebied buiten de heliosfeer. Dat is de naam voor een beschermend gedeelte waar de zonnewind overheerst, met deeltjes en magnetische velden. In de buitenste laag van de heliosfeer wordt de zonnewind afgeremd door de druk van interstellair gas. Voyager 2 kon anderhalve week geleden zijn 45e verjaardag vieren; het was toen precies 45 jaar geleden dat deze sonde werd gelanceerd. Voyager 1 werd twee weken later gelanceerd en zal dus over enkele dagen deze verjaardag vieren.