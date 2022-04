YouTube maakt TikTok-concurrent Shorts deze week beschikbaar in Benelux

YouTube begint met een bèta van Shorts in Nederland en België. Dat is een functie in de YouTube-app om korte filmpjes te maken, waarbij geluid uit bijvoorbeeld muziekvideo's gebruikt kan worden. De interface lijkt op die van TikTok.

Volgens Google-woordvoerder Rachid Finge is YouTube Shorts vanaf maandag beschikbaar, maar kan het nog tot woensdag duren voordat alle gebruikers er toegang toe hebben. De functie werd in september 2020 aangekondigd en werd eerder dit jaar in 26 landen uitgebracht, maar nog niet in de Benelux. Nu komt de functie naar de 'meer dan 100 landen' waar YouTube beschikbaar is.

Het was al wel mogelijk om YouTube Shorts te bekijken, maar nu komen de tools om dergelijke video's te maken ook naar de Benelux. Volgens het platform worden YouTube Shorts dagelijks meer dan 6,5 miljard keer bekeken.

YouTube Shorts is een TikTok-concurrent met een deels vergelijkbare interface. Gebruikers kunnen filmpjes van maximaal zestig seconden maken. Die video's kunnen uit meerdere segmenten bestaan en gebruikers kunnen het geluid van andere YouTube-video's gebruiken voor hun creaties. Volgens YouTube hebben gebruikers daarbij keuze uit muziek van 250 labels en uitgevers. Als korte filmpjes dergelijke muziek bevatten, verschijnt er een link naar de volledige muziekvideo en meer informatie over de artiest.

Ook voegt YouTube een aantal nieuwe mogelijkheden toe aan Shorts. Zo kunnen gebruikers voortaan tekst toevoegen aan beeld, automatische ondertiteling aanzetten en eerder gemaakte opnames combineren met opnames die met de Shorts-camera zijn gemaakt. Ook krijgt Shorts eenvoudige filters; in de toekomst volgen 'meer effecten', aldus YouTube.

YouTube Shorts moet ook methoden krijgen voor makers om geld te verdienen. In mei kondigde Google al het YouTube Shorts Fund aan, met daarin 100 miljoen dollar die gedurende 2021 en 2022 verdeeld zal worden over makers van de populairste filmpjes op het platform. Google zegt te kijken naar meerdere manieren om Shorts te monetiseren.