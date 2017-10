Microsoft komt met 'vr-experience' van Halo en heeft AltspaceVR overgenomen

Microsoft heeft AltspaceVR overgenomen, een soort virtuele huiskamer voor gebruikers van vr-brillen. De dienst sloot begin augustus wegens geldgebrek. Ook heeft Microsoft bekendgemaakt dat er een gratis 'vr-experience' van Halo uitkomt.

Microsoft is van plan om AltspaceVR voort te laten bestaan in de huidige vorm, schrijft The Verge. De dienst was beschikbaar voor gebruikers van de GearVR van Samsung, de Oculus Rift en de HTC Vive. Nu Microsoft de dienst heeft overgenomen, zal deze compatibel worden gemaakt met het Windows Mixed Reality-platform van Windows 10, waaronder vr-applicaties en -games vallen. AltspaceVR blijft ook op de vr-brillen van concurrenten werken, benadrukt Microsoft.

Het is niet bekend welk bedrag er met de overname is gemoeid. In juli moest AltspaceVR zijn dienstverlening stoppen vanwege een gebrek aan geld, ondanks financiële ondersteuning door investeerders. Niet veel later kwam de dienst weer online, zonder te vertellen hoe dat kon. AltspaceVR is sociaal platform voor gebruikers van vr-brillen. De dienst heeft in het verleden virtuele optredens van bijvoorbeeld komieken georganiseerd.

Daarnaast heeft Microsoft volgens The Verge ook Halo: Recruit aangekondigd. Dit is een gratis 'vr-experience' die op 17 oktober wordt uitgebracht, samen met de Windows 10 Fall Creators Update. In de vr-omgeving kunnen gebruikers personages uit de befaamde Halo-games bekijken. Het is geen volwaardige game.

Dinsdagavond Nederlandse tijd kondigde Microsoft samen met Samsung ook de HMD Odyssey aan, dat is Samsungs vr-bril voor het Windows Mixed Reality-platform. Met een resolutie van 1440x1600 pixels per oog en oledpanelen is het de meest geavanceerde vr-bril voor het platform tot nu toe.