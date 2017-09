Afbeeldingen van vermoedelijke Nokia 9 met gebogen scherm verschijnen online

Er zijn afbeeldingen online verschenen waarop de Nokia 9-smartphone te zien zou zijn. Het gaat om een schets en om een afbeelding van een schermpaneel. Op de afbeeldingen is te zien dat het toestel een gebogen scherm heeft.

De afbeeldingen, afkomstig van verschillende bronnen, zijn door onder meer Nokia PowerUser gepubliceerd. Het is niet volledig duidelijk welke afmeting het scherm van de Nokia 9 wellicht krijgt, omdat de bron achter de schetsen spreekt van een 5,7"-scherm met een resolutie van 2560×1440 pixels en de bron achter de foto een schatting maakt van 5,5 inch.

In het frontpaneel op de foto zijn de uitsparingen te zien die ook in de schetsen voor de camera en de luidspreker terugkomen. De site omschrijft de bron die als basis voor de schetsen diende, als een 'vertrouwde bron'. Deze zei eerder dat het bij het scherm om een oledexemplaar gaat en dat de telefoon over een dubbele Zeiss-camera aan de achterkant beschikt.