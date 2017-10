Renders tonen mogelijk Nokia 9-smartphone zonder 3,5mm-aansluiting

Er zijn renders online verschenen die tonen hoe de Nokia 9 er vermoedelijk uit komt te zien. Het toestel op de renders heeft een dubbele camera en op de behuizing ontbreekt de 3,5mm-aansluiting voor headsets. De telefoon beschikt over dunne bezels en is dus niet al te breed.

Volgens Compareraja, die voor het artikel samenwerkte met de over het algemeen betrouwbaar geachte OnLeaks, zijn de afmetingen van het toestel 140,9x72,6x7,5mm, hoewel het toestel bij de camerabump tot 8,9mm komt. Het gaat om een dubbele camera, net als bij de Nokia 8. De 8 heeft een setup met een reguliere Bayer-sensor en een monochrome sensor. Daarmee is het mogelijk om bij een foto de achtergrond te blurren en uiteraard om zwart-witfoto's te nemen.

De Nokia 9 zou net als de Samsung Galaxy S8 een gebogen scherm met dunne randen meekrijgen. Boven het scherm is wel een speaker te zien op enige afstand van de rand. De site claimt dat het gaat om een 5,5"-oledscherm. Dat zou bezels van 2mm per zijkant opleveren, terwijl aan de boven- en onderkant bij elkaar in totaal ongeveer 20mm over blijft.

Het is onbekend wanneer de Nokia 9 zal uitkomen. Vermoedelijk gebeurt dat pas volgend jaar. Dit jaar heeft HMD tot nu toe vier Nokia-toestellen uitgebracht, met de nummers 3,5,6 en 8. Er gingen afgelopen weken geruchten over de 2,7 en 9, die alledrie in 2018 op de markt zouden moeten verschijnen.

HMD is het bedrijf dat een licentie heeft op de merknaam van Nokia. Nokia zelf maakt geen smartphones meer en heeft zich toegelegd op onder meer netwerkapparatuur en gezondheidstoepassingen. HMD bestaat grotendeels uit voormalige medewerkers van Nokia en de mobiele tak van Microsoft.