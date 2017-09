Apple voert wekelijkse efi-controle uit in High Sierra

In de nieuwe 10.13-versie van macOS, High Sierra, zit een tool die wekelijks de efi-firmware controleert. Als er een afwijking wordt vastgesteld, waarschuwt de tool de gebruiker dat er iets aan de hand is.

Het bestaan van de tool kwam eerder naar voren in een bètaversie van macOS, maar volgens Apple-ontwikkelaar Xeno Kovah zit de uiteindelijke versie nu in High Sierra. De tool draagt de naam eficheck en vergelijkt de firmware van een systeem met exemplaren waarvan vaststaat dat ze geen afwijkingen bevatten. Kovah beschreef de tool in een serie tweets, die inmiddels echter zijn verwijderd.

Hij legde uit dat de tool moest voldoen aan de eisen van de Privacy-afdeling, waardoor niet 'zomaar alle firmware voor analyse verzameld kan worden'. Ook bleek dat er geen eenvoudige manier was om de verzamelde gegevens met verschillende efi-binaries te vergelijken, omdat er geen database met alle gepubliceerde exemplaren bestond.

De tool kan gebruikers een waarschuwing tonen als er een probleem met de efi-firmware wordt gevonden. Vervolgens kunnen ze een rapport naar Apple sturen. Kovah schrijft dat gebruikers met een Hackintosh, een mac-systeem dat op custom hardware draait, geen gegevens hoeven te verzenden, omdat dit alleen 'garbage data' oplevert. Volgens de site The Eclectic Light Company, dat een bericht op basis van de tweets publiceerde, wordt de keuze onthouden.

Kovah ontwikkelde de tool onder meer samen met Corey Kallenberg, met wie hij het beveiligingsbedrijf Legbacore oprichtte dat door Apple is overgenomen. Ze waren beiden bij de ontdekking van de Thunderstrike 2-aanval betrokken, aldus Heise. Deze aanval liet zich gebruiken door een firmwareworm die zich verspreidde via Thunderbolt-adapters.

De waarschuwing in kwestie