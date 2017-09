'Gebruikers van Exact-boekhoudsoftware klagen over toegang tot e-mailadressen'

Gebruikers van boekhoudsoftware van Exact klagen erover dat e-mailadressen van hun klanten bij het bedrijf terechtkomen, dat hen vervolgens benadert voor marketingdoeleinden. Dat schrijft het FD. Exact bestrijdt de berichtgeving van de krant.

Het FD meldt niet door hoeveel personen er contact is gezocht in verband met het probleem. Wel suggereert de krant dat dit door verschillende partijen is gedaan. Ze zouden erover vallen dat de e-mailadressen van hun eigen medewerkers en die van klanten bij Exact terechtkomen. Dit heeft te maken met een brede definitie van het begrip 'gebruiker', die door Exact wordt gehanteerd, aldus de krant. De adressen zouden vervolgens benaderd worden met reclame.

Ondernemer Peter van der Jagt zegt tegen de krant dat zijn klanten online urendeclaraties goedkeuren en daarmee automatisch als 'gebruiker' worden gezien. Hij zegt nooit toestemming voor het gebruik van de gegevens te hebben gegeven. In de voorwaarden van boekhoudsoftware van Exact staat dat afnemers inclusief hun medewerkers en klanten van de 'Accountant' onder het begrip worden geschaard.

In een reactie op de berichtgeving van het FD zegt Exact dat 'het zich niet herkent in het artikel', dat het 'tendentieus' is en dat het feitelijke onjuistheden bevat. Het stelt verder dat 'gebruikers' benaderd worden en dat die zich voor de verzonden e-mails kunnen afmelden. In het krantenartikel staat dat er sprake is van een probleem waarvan de oorzaak 'totaal onduidelijk is'. Het bedrijf zegt dat er geen sprake is van een probleem.

Vincent Böhre van Privacy First zegt tegen het FD dat het ongevraagd versturen van directe mail onrechtmatig is. De Autoriteit Persoonsgegevens wilde tegenover de krant niet reageren.