Door Sander van Voorst, vrijdag 2 juni 2017

Softwarebedrijf Exact Online, dat onder meer boekhoudsoftware ontwikkelt, heeft de wachtwoorden van alle klanten opnieuw ingesteld. Volgens de organisatie is er geen sprake van een hack, maar hebben onbevoegden wachtwoorden van gebruikers bemachtigd.

In een waarschuwing op zijn website schrijft het bedrijf dat de wachtwoorden van enkele klanten zijn gebruikt op toegang te krijgen tot de bijbehorende accounts. "We willen benadrukken dat het hier niet gaat om een z.g. ‘hack’ van Exact Online. Er is toegang verkregen tot individuele accounts, nadat onbevoegde derden het wachtwoord van Exact Online gebruikers hebben bemachtigd", aldus het bedrijf.

Op welke manier de wachtwoorden zijn verkregen, maakt het bedrijf niet duidelijk. Tweakers was niet in staat een woordvoerder te bereiken. De mogelijkheid bestaat dat accounts toegankelijk waren door het hergebruiken van wachtwoorden die op een andere site zijn buitgemaakt. Een onderzoek naar de oorzaak is volgens het bedrijf in gang gezet.

Exact Online zegt met de getroffen gebruikers contact opgenomen te hebben. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er onbevoegde toegang bij andere accounts heeft plaatsgevonden. Het bedrijf raadt klanten aan om gebruik te maken van tweetrapsauthenticatie.