De geheime geschiedenis van Nokia's Plan B

Geheimen zijn zeldzaam in de telecomindustrie. Vroeg of laat lijkt alles naar buiten te komen. Dit artikel gaat over een groot geheim van Nokia, tot tien jaar geleden veruit de grootste naam op de smartphonemarkt. In het openbaar heeft Nokia altijd gezegd dat het iOS en Android ging beconcurreren met alleen Windows Phone, maar een bedrijf zonder Plan B doet zijn werk niet goed.

Natuurlijk was er een Plan B, al was dat geheim. In de onderzoekslaboratoria van Nokia werkte de fabrikant aan een eigen op de toekomst gericht platform, dat met een heel nieuwe manier om apparaten te gebruiken Android en iOS wilde verschalken. De naam verscheen een enkele keer online, maar details kwamen nooit naar buiten, tot nu. In dit verhaal lees je voor het eerst uitgebreid over dit platform.