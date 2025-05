Nokia wil tot 14.000 banen schrappen vanwege dalende vraag naar 5G-apparatuur

Het Finse netwerkbedrijf Nokia is van plan om tot en met 2026 tussen 9000 en 14.000 banen te schrappen. Het bedrijf laat weten dat het dit nodig acht door een dalende vraag naar 5G-apparatuur, die zich naar verwachting niet snel zal herstellen.

Maximaal 16 procent van de huidige werknemers van Nokia wordt in de komende drie jaar op straat gezet, blijkt uit een persbericht van Nokia waarin de 'strategische en operationele wijzigingen' worden aangekondigd. Momenteel telt het netwerkbedrijf zo'n 86.000 werknemers en dat moeten er richting het eind van 2026 tussen de 72.000 en 76.000 worden. Hiermee verwacht het bedrijf uiteindelijk tussen de 800 miljoen en 1,2 miljard euro te besparen. Het is niet duidelijk waar de ontslagen precies zullen vallen, maar het bedrijf wil de research & development-afdeling zoveel mogelijk ongeschonden laten, zegt ceo Pekka Lundmark tegen Reuters.

De reden voor de massaontslagen is de dalende vraag naar 5G-apparatuur. Lundmark laat aan Reuters weten dat in zijn grootste markt, Noord-Amerika, de netto-omzet van 5G-apparatuur in het afgelopen kwartaal met 40 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Ook in Europa zouden veel bedrijven bezuinigen op 5G-apparatuur. Om de dalende inkomsten bij deze markten enigszins te compenseren, richt Nokia zich de afgelopen tijd meer op India, een markt waar de vraag hoger is, maar de marges veel kleiner zijn. De kwartaalwinst van het bedrijf viel het afgelopen jaar telkens lager uit dan verwacht.

Volgens Lundmark moet de industrie meer investeren in midbandapparatuur om de groei in gegevensverkeer bij te kunnen benen. Momenteel maken veel telecomaanbieders namelijk nog gebruik van lage frequentiebanden, omdat dat goedkoper is, beweert de Nokia-ceo. Pas als midbandfrequenties de norm worden, kan de markt zich volgens Lundmark herstellen. "We blijven geloven in de middellange tot lange termijn, maar we gaan niet afwachten en bidden dat de markt zich snel herstelt", aldus de topman. Daarom is besloten om nu maatregelen te treffen om de winst op peil te houden.

Ondanks de teleurstellende vraag naar 5G-apparatuur verwacht het bedrijf dat de vraag naar netwerkapparatuur in het huidige kwartaal zal stijgen, onder meer door cloudcomputing en AI. Nokia heeft zijn vooruitzichten voor het hele jaar dan ook niet verlaagd, schrijft Reuters.