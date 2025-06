Instagram laat gebruikers openbare Reels downloaden

Instagram-gebruikers kunnen sinds woensdag openbare Reels downloaden. Hierdoor kan men makkelijker video's van Instagram delen buiten het platform om. De functie is eerder getest onder gebruikers in de VS, maar is nu voor iedereen beschikbaar.

Instagram-ceo Adam Mosseri heeft het uitrollen van de functie aangekondigd via zijn updatekanaal. Om een Reel te kunnen downloaden, klik je op het deel-icoontje naast de reageerknop. In het menu staat de optie om de Reel te downloaden.

Mochten gebruikers met openbare accounts niet willen dat hun reel wordt gedownload, dan kunnen ze die optie uitschakelen. Andere gebruikers hebben dan nog wel de mogelijkheid om de Reel op te slaan en deze later terug te kijken.