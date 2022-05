Apple en Corellium schikken rechtszaak over virtualiseren van iOS-apparaten

Apple en securitybedrijf Corellium hebben de lopende rechtszaak beëindigd met een schikking, schrijft The Washington Post. Apple was niet blij met de iOS-emulatie die Corellium aanbiedt aan beveiligingsonderzoekers en begon twee jaar geleden een rechtszaak.

Volgens The Washington Post zou er maandag weer een zitting zijn geweest, maar ging die niet door omdat de federale rechtszaak is geschikt. De krant schrijft dat op basis van rechtbankdocumenten. De voorwaarden waaronder de schikking is overeengekomen, zijn geheimgehouden. De krant schrijft dat het salesteam van Corellium heeft bevestigd dat het bedrijf nog altijd zijn virtuele iOS-apparaten verkoopt. Corelliums medeoprichter Christopher Wade wilde geen commentaar geven en dat gold ook voor Apple.

Apple klaagde Corellium in augustus 2019 aan om een einde te maken aan de gevirtualiseerde iPhones. Die geven onderzoekers de mogelijkheid om iPhone-software op computers te testen, in plaats van op daadwerkelijke iPhones. Corellium biedt een iOS-omgeving aan in de browser, met speciale pentestingsoftware. Het idee is dat onderzoekers dan beter in staat zijn om te zoeken naar kwetsbaarheden, bijvoorbeeld omdat ze hiermee eenvoudiger van iOS-versie kunnen wisselen.

Het bedrijf uit Cupertino hield vol dat hiermee inbreuk werd gemaakt op zijn auteursrecht. Ook vond Apple dat het gevaarlijk kon zijn als de tools van Corellium in de verkeerde handen zouden vallen en dat het securitybedrijf zonder een keuringsproces zijn software verstrekte aan klanten. Uiteindelijk werd een deel van de aanklacht van Apple afgewezen, maar op het punt van de DMCA-claim ten aanzien van de inbreuk op het auteursrecht kreeg Apple gelijk.

De zaak was daarmee nog niet geheel ten einde. The Washington Post schrijft dat Corellium te maken zou krijgen met het vooruitzicht nog jarenlang te moeten blijven procederen. Volgens velen in de securityonderzoeksgemeenschap werd dat gezien als iets dat een negatief effect zou hebben op onafhankelijk onderzoek.

Corellium kwam in 2015 al in het nieuws toen een van de medeoprichters, David Wang, de FBI hielp om een iPhone te ontgrendelen die in het bezit was van een van de schutters die in verband werden gebracht met de dodelijke San Bernardino-schietpartij. Begin dit jaar kwam Corellium in het nieuws toen het succesvol Linux wist te porten naar een Mac met M1-soc.